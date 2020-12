DIW: Zweite Corona-Welle erfasst deutsche Wirtschaft

Die deutsche Konjunktur wird nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) durch die zweite Infektionswelle in der Corona-Pandemie erneut ausgebremst. "Die Hoffnung auf eine moderate zweite Corona-Welle hat sich längst zerschlagen", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher am Donnerstag bei der Veröffentlichung des Konjunkturausblicks für 2021 auf einer Online-Veranstaltung in Berlin.