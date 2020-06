Elektro-Einkaufs-Vereinigung verzeichnet 2019 Volumenanstieg - Trüber Ausblick

Das Einkaufsvolumen lag 2019 mit 744 Millionen Franken um gut 5 Prozent über dem Vorjahreswert, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Die eev zahlte 2019 unverändert 13 Millionen Franken als Umsatzrückvergütung aus.

Das gesamtwirtschaftliche Umfeld in der Schweiz habe sich im Vorjahr als "ausgesprochen robust" erwiesen, mit einem stabilen Konsum und einer starken Bautätigkeit als wichtige Wachstumsstützen.

Der Ausblick SEI jedoch durch die gesenkten Konjunkturerwartungen eingetrübt. Dieser allgemeinen Entwicklung werde sich auch die Elektrobranche nicht entziehen können. so die eev weiter. Die Prognoseunsicherheit sei ausserordentlich gross und ein verbindlicher Ausblick unmöglich.

Die Vereinigung hatte ihre für heute geplante Generalversammlung in Locarno abgesagt. Stattdessen wurden die Verhandlungsgegenstände des Berichtsjahres in einer brieflichen Urabstimmung zum Beschluss erhoben, wie es heisst. An der Urabstimmung haben sich 37,2 Prozent der Mitglieder beteiligt.

yr/ra

(AWP)