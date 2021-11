Erdogan kündigt vor Zentralbanksitzung Kampf gegen 'Zins-Plage' an

Vor einer wichtigen geldpolitischen Entscheidung der türkischen Zentralbank hat sich Präsident Recep Tayyip Erdogan erneut deutlich für niedrige Zinsen ausgesprochen und Zinsen als "Plage" bezeichnet. "Wir werden die Zins-Plage von den Schultern unseres Volkes nehmen", sagte Erdogan am Mittwoch vor der Fraktion seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP in Ankara. "Wir werden definitiv nicht zulassen, dass Zinsen unser Volk in die Knie zwingen", sagte er. "Solange ich in diesem Amt bin werde ich meinen Kampf gegen die Zinsen bis zuletzt weiterführen. Und ich werde auch meinen Kampf gegen die Inflation fortführen."