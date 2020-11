Etwas mehr Auto-Neuzulassungen in Deutschland

Die Zahl der neu zugelassenen Autos in Deutschland ist auch im Oktober leicht gestiegen. Im vergangenen Monat kamen 274 303 Personenwagen neu auf die Strasse, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Mittwoch mitteilte. Das waren 9076 Fahrzeuge oder 3,4 Prozent mehr als im September, aber 3,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im September hatte sich der Automarkt in Deutschland nach der Corona-Krise erstmals etwas erholt und war im Vergleich zum September 2019 leicht gestiegen.