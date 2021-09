Europas Raumfahrtchef: Viel Weltall-Potenzial in Europa

Europas Raumfahrtchef Josef Aschbacher sieht viel Potenzial in Europa für die Nutzung und Erforschung des Weltalls. "Europa hat exzellente Technologie und gute Ingenieure, das ist ein sehr guter Ausgangspunkt", sagte der Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur Esa am Donnerstag in Köln. Es gebe grossen Bedarf an Weltraumaktivitäten, etwa für die Navigation und Telekommunikation, und in Bereichen wie Energie, Klima und Agrarwirtschaft.