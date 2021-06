Eurozone: Einzelhandelsumsätze geben im April stärker als erwartet nach

Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone haben im April stärker als erwartet nachgegeben. Gegenüber dem Vormonat fielen die Erlöse saisonbereinigt um 3,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang um 1,5 Prozent erwartet. Allerdings wurde der Anstieg aus dem März von 2,7 Prozent auf 3,3 Prozent nach oben revidiert.