Eurozone: Erzeugerpreise steigen mit Rekordtempo

Der Preisanstieg auf Herstellerebene in der Eurozone hat sich erneut beschleunigt. Die Erzeugerpreise legten im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 16,0 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Beginn der Währungsunion im Jahr 1999. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 15,4 Prozent gerechnet. Im August hatte die Rate noch bei 13,4 Prozent gelegen.