Eurozone: Industriestimmung trübt sich stärker als erwartet ein

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat im Februar einen Dämpfer erhalten. Der Einkaufsmanagerindex des britischen Forschungsunternehmens IHS Markit fiel im Monatsvergleich um 0,5 Punkte auf 58,2 Zähler, wie Markit am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Erstschätzung wurde leicht nach unten korrigiert. Zunächst war ein Rückgang auf 58,4 Punkte gemeldet worden. Der Index hält sich weiter deutlich über der Expansionsschwelle von 50 Punkten.