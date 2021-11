Eurozone: Leistungsbilanzüberschuss steigt

Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone ist im September gestiegen. Der Überschuss habe auf 18,7 Milliarden Euro zugelegt, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mit. Zudem wurde der Vormonatswert von 13,4 Milliarden Euro auf 17,1 Milliarden Euro nach oben revidiert.