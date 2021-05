Die Eurozone ist im Herbst und Winter in die Rezession gerutscht. Im ersten Quartal des laufenden Jahres sei die Wirtschaftsleistung (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent geschrumpft, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit und bestätigte damit eine erste Schätzung. Bereits im Schlussquartal 2020 war die Wirtschaft der 19 Euroländer geschrumpft, und zwar um 0,7 Prozent. Auch die Europäische Union (EU), die 27 Länder umfasst, rutschte in die Rezession.