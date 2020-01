Eurozone: Unternehmensstimmung stagniert - Aufhellung in Deutschland

(Ausführliche Fassung) -AFX) - In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Unternehmen zu Beginn des neuen Jahres trotz einer deutlichen Stimmungsaufhellung in Deutschland nicht verändert. Im Januar lag der vom britischen Forschungsunternehmen Markit erhobene Einkaufsmanagerindex wie im Vormonat bei 50,9 Punkten, wie aus den am Freitag veröffentlichten Umfragedaten hervorgeht. Analysten hatten mit einer geringfügigen Aufhellung auf 51,2 Punkte gerechnet. Der an den Finanzmärkten stark beachtete Stimmungsindikator verharrte damit leicht über der Expansionsschwelle von 50 Punkten und deutet damit weiter auf Wachstum hin.