Eurozone: Unternehmensstimmung verbessert sich

(Ausführliche Fassung) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juni etwas stärker als erwartet aufgehellt. Der vom Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg um 0,4 Punkte auf 52,2 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in einer finalen Schätzung mitteilte. Das ist der höchste Wert seit November. Damit wurde eine erste Schätzung übertroffen, bei der noch ein Anstieg auf 52,1 Zähler ermittelt worden war.