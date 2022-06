Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im Juni auf niedrigem Niveau überraschend eingetrübt. Der Indikator fiel um 2,4 Punkte auf minus 23,6 Punkte, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Wert von minus 20,5 Punkten erwartet.