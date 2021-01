Eurozone: Wachstum der Geldmenge gewinnt weiter an Stärke

Die Geldmenge in der Eurozone hat das stärkste Wachstum seit über 12 Jahren erreicht. Im November habe die breit gefasste Geldmenge M3 im Monatsvergleich um 11,0 Prozent zugelegt, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mit. Das ist die höchste Rate seit dem Februar 2008.