Eurozone: Wirtschaftsstimmung hellt sich kräftig auf

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im März deutlich aufgehellt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg zum Vormonat um 7,6 Punkte auf 101,0 Zähler, wie die Europäische Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem wesentlich schwächeren Zuwachs auf lediglich 96,0 Punkte gerechnet. In der Europäischen Union fiel die Entwicklung ähnlich aus.