Eurozone: Wirtschaftsstimmung sinkt nach Rekordhoch

Es ist der erste Rückgang nach sechs Anstiegen in Folge. In der Europäischen Union (EU) ging der ESI ebenfalls zurück. Unter den grösseren Volkswirtschaften trübte sich die Stimmung am deutlichsten in Frankreich und den Niederlanden ein. In Deutschland fiel der Indikator nur leicht zurück.

In den betrachteten Wirtschaftssektoren fiel die Entwicklung unterschiedlich aus. In der Industrie sowie unter Dienstleistern und Verbrauchern trübte sich die Stimmung ein. Im Einzelhandel und am Bau war sie hingegen etwas besser./bgf/jkr/nas

