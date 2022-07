Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich stärker ein als erwartet

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juli stärker als erwartet eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 4,5 Punkte auf 99,0 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf 102,0 Punkte erwartet. Der Indikator sank so auf den niedrigsten Stand seit Februar 2021 und auch unter seinen langfristigen Durchschnitt. Es ist der fünfte Rückgang in Folge.