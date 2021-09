In Deutschland, Spanien und den Niederlanden verbesserte sich der Indikator. In Frankreich und Italien gab er hingegen nach. In der Europäischen Union (EU) insgesamt stagnierte der ESI.

In den betrachteten Wirtschaftssektoren fiel die Entwicklung in der Eurozone unterschiedlich aus. In der Industrie, bei den Verbrauchern und der Bauwirtschaft verbesserte sich die Stimmung. Im Dienstleistungssektor und im Einzelhandel trübte sie sich ein./jsl/bgf/men

(AWP)