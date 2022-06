EZB beendet Anleihenkäufe und kündigt erste Zinserhöhung an

(Ausführliche Fassung) - Mit der ersten Zinserhöhung seit elf Jahren reagieren die Währungshüter der Eurozone auf die Rekordinflation. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) kündigte am Donnerstag an, im Juli die Leitzinsen im Euroraum um jeweils 0,25 Prozentpunkte anheben zu wollen. Zunächst bleibt der Leitzins aber auf dem Rekordtief von null Prozent, Banken müssen für geparkte Gelder bei der EZB weiter 0,5 Prozent Zinsen zahlen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte in Aussicht gestellt, die Negativzinsen bis Ende September zu beenden.