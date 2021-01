EZB-Chefin hält jüngste BIP-Prognosen trotz Lockdowns aufrecht

Die EZB steht laut Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde trotz neuer Massnahmen zur Eindämmung des Virus-Geschehens in vielen Ländern zu ihren Konjunkturprognosen für das laufende Jahr. "Ich denke, unsere letzten Projektionen im Dezember sind immer noch sehr klar plausibel", sagte Lagarde am Mittwoch in einem Interview auf dem Digitalforum "Reuters Next".