EZB-Chefin Lagarde: Geldpolitik wird nur schrittweise angepasst

Im Wesentlichen wiederholte Lagarde bereits zuletzt gemachte Aussagen. Eine Leitzinserhöhung in diesem Jahr hatte sie für dieses Jahr nicht mehr ausgeschlossen. Der starke Anstieg der Verbraucherpreise setzt die EZB unter Druck.

Die Inflationsrate war im Januar in der Eurozone auf 5,1 Prozent gestiegen. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Zunächst rechnet Lagarde zunächst weiterhin mit hohen Inflationsraten. "Die Inflationsaussichten sind zwar ungewiss, aber sie werden wahrscheinlich länger auf hohem Niveau bleiben als bisher erwartet, aber im Laufe dieses Jahres zurückgehen."

Das Wirtschaftswachstum dürfte laut Lagarde im ersten Quartal gedämpft bleiben. Die anhaltende Omikron-Welle belaste die Konjunktur. Die Wirtschaftserholung setze sich jedoch fort./jsl/ngu

By Carolynn Look (Bloomberg) -- ?A rate hike will not occur before our net asset purchases finish,? European Central Bank President Christine Lagarde says. * ?Any adjustment to our policy will be gradual? * ?While the outlook for inflation is uncertain, it is likely to remain elevated for longer than previously expected, but to decline in the course of this year? * The economy ?has continued to recover, although growth is expected to remain subdued in the first quarter? * For full speech in European Parliament in Strasbourg, click here * NOTE: ECB Overreaction on Prices Could Stymie Growth, Rehn Warns

(AWP)