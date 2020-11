EZB-Chefvolkswirt Lane: Sind bei Zinsen nicht an der Untergrenze

Europas Währungshüter schliessen eine weitere Verschärfung des Negativzinses nicht aus. "Wir glauben nicht, dass wir uns an der Untergrenze befinden. Wir glauben, dass es in Zukunft Raum für weitere Kürzungen gibt", sagte der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip R. Lane, in einem am Montag von der Notenbank veröffentlichten Interview mit der französischen Zeitung "Les Echos". "Wir glauben immer noch, dass eine Senkung der Zinssätze eine gangbare Option ist."