EZB-Direktorin Schnabel: Auf jeden Fall Wirtschaftsaufschwung 2021

Europas Währungshüter erwarten trotz der zuletzt verschärften Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus 2021 ein Wachstumsjahr für die Wirtschaft. "Ja, es wird natürlich ein positives Wachstum in diesem Jahr geben", bekräftigte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Deutschlandfunk.