EZB-Direktorin Schnabel sieht höhere Inflationsrisiken

Die deutsche Direktorin bei der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel, geht nach wie vor von einer Rückbildung der derzeit hohen Inflation aus. Es wachsen aber offenbar die Zweifel, wie schnell und in welchem Ausmass die Inflation zurückgeht, wie Schnabel in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte. Der Euro legte nach den Äusserungen gegenüber dem US-Dollar etwas zu.