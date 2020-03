EZB-Direktorin: Wir erleben einen schweren ökonomischen Schock

EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat angesichts gewachsener Rezessionsgefahren eine engere Zusammenarbeit in Europa in der Coronavirus-Krise gefordert. "Es braucht jetzt europäische Solidarität, auch finanziell. Das ist im Interesse aller Länder Europas", sagte Schnabel in einem am Mittwoch auf der Homepage der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Interview.