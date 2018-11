EZB könnte laut Medienbericht spezielle Anleihekäufe für Italien erwägen

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte bei einem Einbruch der Anlegerstimmung gegenüber Italien laut Notenbankkreisen über spezielle Anleihekäufe nachdenken. Der Kauf italienischer Staatsanleihen unter dem Programm OMT werde in der EZB derzeit aber nicht diskutiert, berichtete die Nachrichtenagentur Market News International (MNI) am Dienstag mit Bezug auf namentlich nicht genannte Notenbankkreise einschränkend. Auch würde das Kaufprogramm nur in Extremsituationen erwogen.