EZB lässt laut Pressebericht Corona-Wertpapierkäufe untersuchen

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt einem Pressebericht zufolge ihr riesiges Corona-Wertpapierkaufprogramm PEPP untersuchen. Dabei gehe es um die wirtschaftlichen Auswirkungen des 1,35 Billionen Euro schweren Programms, berichtete die britische Wirtschaftszeitung "Financial Times" (FT) am Montag auf ihrer Internetseite. Zudem werde geprüft, wie lange das Programm noch laufen solle und ob ein Teil seiner Flexibilität in die herkömmlichen EZB-Anleihekäufe (APP) übernommen werden könne. Die "FT" will ihre Informationen von zwei namentlich nicht genannten EZB-Ratsmigliedern erhalten haben. Demnach soll das Thema auf der nächsten Zinssitzung besprochen werden.