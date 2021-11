EZB signalisiert Geduld - Doch Zinsfantasien schiessen ins Kraut

Angesichts zunehmender Zinsfantasien an den Finanzmärkten versuchen EZB-Führungsmitglieder die Erwartungen an eine frühzeitige Straffung der Geldpolitik zu dämpfen. Das litauische Ratsmitglied Gediminas Simkus betonte am Freitag, die Inflationsrate dürfte 2023 wieder unter den Zielwert der Europäischen Zentralbank sinken.