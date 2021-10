EZB-Visco: Inflation ist vorübergehend und Geldpolitik sollte flexibel bleiben

In den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) wird der zuletzt starke Anstieg der Inflation nach wie vor als ein vorübergehendes Phänomen eingeschätzt. Es gebe zwar derzeit "sicherlich Preisdruck", sagte das italienische Ratsmitglied Ignazio Visco am Montag dem Fernsehsender Bloomberg TV. Allerdings seien derzeit keine relevanten Zweitrundeneffekte zu beobachten, also das Übergreifen höherer Löhne auf die Preisentwicklung.