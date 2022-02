Russland hat am Donnerstag einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen eine Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk an. Der Westen hat bereits weitere starke Sanktionen gegen Russland signalisiert. "Sanktionen würden von der EU und den europäischen Regierungen beschlossen", sagte der Sprecher. "Das Eurosystem wird sie umsetzen."/jsl/jkr/stk

(AWP)