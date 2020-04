EZB will bestimmte Ramschpapiere als Sicherheit akzeptieren

Die Europäische Zentralbank (EZB) weicht in der Corona-Krise von ihren geldpolitischen Grundsätzen weiter ab. Wie die Notenbank am Mittwochabend in Frankfurt mitteilte, will sie in ihrem Refinanzierungsgeschäft mit den Euroraum-Banken jetzt auch bestimmte Wertpapiere mit eigentlich unzureichender Qualität akzeptieren. Die Banken können derartige Papiere bei der EZB als Sicherheit gegen Zentralbankgeld einreichen, wenn bestimmte Anforderungen erfüllt sind. Die Regelung soll bis September 2021 gelten.