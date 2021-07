EZB will offenbar höheres Inflationsziel

Die Europäische Zentralbank (EZB) will laut Notenbankkreisen ihr Inflationsziel anheben. Zudem soll es mehr Spielraum geben, um bei Bedarf einen höheren Wert zuzulassen, erfuhr die Nachrichtenagentur Bloomberg von nicht genannten Vertretern der Notenbank am Mittwochabend. Demnach strebt die EZB nun eine Inflation von zwei Prozent an. Bisher sieht die EZB Preisstabilität auf mittlere Sicht bei einer Inflationsrate "unter, aber nahe an zwei Prozent" gewährt. Die EZB wollte den Bericht nicht kommentieren.