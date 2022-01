Fachkräftemangel vor allem bei höheren technischen Berufen gross

Der Fachkräftemangel zeige sich gut in der Dauer, wie lange eine Stelle bis zu ihrer Besetzung ausgeschrieben bleibe oder ob sie schlichtweg dauerhaft ausgeschrieben werde, heisst es in einer von Indeed in am Donnerstag veröffentlichten Analyse. Schweizer Unternehmen haben demnach besonders im MINT-Bereich mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

Konkret war gemäss der Indeed-Auswertung 2021 rund jede dritte Stelle, die im MINT-Bereich ausgeschrieben war - also Mathematik (Anteil 33 Prozent), Softwareentwicklung (31 Prozent), Data Analytics (28 Prozent), Elektrotechnik (28 Prozent) oder Maschinenbau (26 Prozent) - länger als zwei Monate online.

Im Detailhandel, IT-Support und im Management waren es rund ein Viertel aller Stellen. Im Vertrieb, in der Produktion und Fertigung sowie im Kundendienst blieb knapp ein Fünftel der Stellen länger unbesetzt. Am besten zu vermitteln waren demnach Berufe aus den Bereichen Handwerk, Logistik, Facility Management und in der Pflege, wo lediglich rund 15 Prozent der Stellen länger als zwei Monate nicht besetzt blieben.

