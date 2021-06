Fachzeitschrift "Tierwelt" wird in Schweizer Agrarmedien integriert

Damit werde die Zukunft der Fachzeitschrift "Tierwelt" nachhaltig gesichert, hiess es am Samstag in einer gemeinsamen Mitteilung von Kleintiere Schweiz und den SAM. Auch die Mitarbeitenden würden per 1. Juli 2021 übernommen.

Die Schweizer Agrarmedien AG ist laut Mitteilung der grösste landwirtschaftliche Fachverlag des Landes: Die neue Besitzerin der "Tierwelt" gibt unter anderem die wöchentlich erscheinende "Bauernzeitung" und das Monatsmagazin "die grüne" heraus. Zudem betreibe der Verlag verschiedene Online-Marktplätze wie agropool.ch und agrarjobs.ch.

Die Tierwelt erscheint seit 130 Jahren und wird seit 1926 in Zusammenarbeit mit der ZT Medien AG (Zofingen) produziert, wie es weiter hiess. Kleintiere Schweiz bleibe weiterhin für die Herausgabe des Kleintiere Magazins verantwortlich, das die Verbandsmitglieder regelmässig über das Verbandsgeschehen und die Kleintierzucht informiere.

(AWP)