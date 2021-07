Fed-Mitglied Harker offen für Reduzierung der Anleihekäufe in diesem Jahr

Das Mitglied der US-Notenbank Fed, Patrick Harker, hat sich offen für eine baldige Reduzierung der milliardenschweren Anleihekäufe der Zentralbank gezeigt. Er sei bereit, den Prozess des Taperings zu starten, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von Philadelphia in einem am Donnerstagabend veröffentlichten Interview mit dem "Wall Street Journal". Derzeit kauft die amerikanische Notenbank monatlich Wertpapiere in einem Volumen von 120 Milliarden US-Dollar zur Stützung der US-Wirtschaft nach dem Corona-Einbruch.