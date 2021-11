Fed-Mitglied Waller für raschere Straffung der Geldpolitik

Fed-Direktor Christopher Waller hat sich für einen rascheren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik ausgesprochen. "Die schnelle Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt und die verschlechternden Inflationsaussichten haben mich dazu bewogen, ein schnelleres Tempo der Drosselung der Anleihekäufe zu befürworten", sagte Waller am Freitag in New York. Er verwies auf die jüngsten Wirtschaftsdaten.