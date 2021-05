Fed-Vize Clarida: Höhere Inflation voraussichtlich vorübergehend

Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Richard Clarida, sieht in dem deutlichen Anstieg der Inflation im April noch keine grosse Gefahr. Die Entwicklung werde sich wahrscheinlich als vorübergehend erweisen, sagte er am Mittwoch auf einer Veranstaltung der National Association for Business Economics. Er räumte jedoch ein, dass er überrascht über das Ausmass des Anstiegs gewesen sei.