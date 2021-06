Flughafen Genf erwartet wieder mehr Aufwind gegen Sommer

In den Monaten Juni, Juli und August erwartet der Flughafen Passagierzahlen von 50 bis 60 Prozent der Menge, die in derselben Zeit vor der Pandemie, also im Jahr 2019, verzeichnet wurde. Der Flughafen geht davon aus, dass die Passagierzahlen stetig ansteigen werden.

Zahlenmässige Prognosen über mehr als 8 Wochen hinweg seien allerdings schwierig zu tätigen, weil sich das Umfeld schnell wieder ändern könne, wird der Flughafen-Chef André Schneider in der Mitteilung zitiert.

Allerdings gibt es offenbar Licht am Ende des Tunnels: Im Mai hatte der Flughafen noch 84 Prozent weniger Passagiere verzeichnet als im Mai vor zwei Jahren. Angesichts der ermutigenden Aussichten werde das Flugangebot ab Genf auf den Sommer hin deutlich erweitert, heisst es weiter. Die rund vierzig Fluggesellschaften, die am Flughafen tätig sind, würden total wieder über 100 Direktziele von Genf aus anfliegen.

tv/yr

(AWP)