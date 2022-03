Folgen des Ukraine-Kriegs: Ägypten bittet IWF um Unterstützung

Wegen der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs will Ägypten mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) erneut über einen möglichen Hilfskredit verhandeln. Angedacht sei ein neues Programm, um das nordafrikanische Land bei seinen Wirtschaftsreformen zu unterstützen, teilte das Kabinett in Kairo am Mittwochabend mit. Der Krieg in der Ukraine habe weltweit und vor allem in Schwellenländern "externe Schocks" verursacht und zu "beispiellosen Preissteigerungen" geführt.