Die Stimmung der französischen Unternehmen hat sich im September trotz rapide steigender Corona-Infektionen weiter von ihrem Einbruch in der Viruskrise erholt. Wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte, stieg das Geschäftsklima gegenüber August um 2 Punkte auf 92 Zähler. Es ist der fünfte Anstieg in Folge, nachdem das Geschäftsklima im April drastisch gefallen war.