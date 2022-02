Die hohe Inflation in Frankreich ist zu Jahresbeginn gesunken, allerdings nur leicht. Die nach europäischen Standards errechnete Inflationsrate (HVPI) fiel im Januar auf 3,3 Prozent nach 3,4 Prozent im Dezember, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem stärkeren Rückgang auf 2,9 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent, wohingegen Analysten mit einem Rückgang gerechnet hatten.