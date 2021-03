In Frankreich hat sich der allgemeine Preisauftrieb im Februar nicht verändert. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,8 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies entspricht dem Zuwachs im Januar. Eine erste Erhebung hatte eine Inflationsrate von 0,7 Prozent ergeben. Im Monatsvergleich stagnierte das Preisniveau.