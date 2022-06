Frankreich: Konsumstimmung auf Neunjahrestief - Inflationserwartungen steigen

Die Stimmung der französischen Verbraucher hat sich im Juni weiter eingetrübt. Gegenüber dem Vormonat fiel der Indikator des Statistikamts Insee um drei Punkte auf 82 Zähler, wie Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte 2013. Zudem liegt der Indikator nach seinem sechsten Rückgang in Folge deutlich unter seinem langjährigen Durchschnitt von 100 Punkten. Analysten hatten im Mittel 84 Punkte erwartet.