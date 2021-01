Frankreichs Geschäftsklima hellt sich ein wenig auf

Die Stimmung in den französischen Unternehmen hat sich im Januar trotz der anhaltenden Corona-Krise etwas verbessert. Das Geschäftsklima stieg gegenüber dem Vormonat um einen Punkt auf 92 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert prognostiziert.