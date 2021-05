Die französische Wirtschaft ist zum Jahreswechsel überraschend in die Rezession gefallen. Die Wirtschaftsleistung (BIP) schrumpfte im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal leicht um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer zweiten Erhebung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Zuwachs um 0,4 Prozent ermittelt worden.