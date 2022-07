G20-Treffen: Indonesien warnt vor Unruhen wegen steigender Preise

Zum Auftakt des G20-Finanzministertreffens auf Bali hat das Gastgeberland Indonesien vor sozialer Instabilität und Unruhen in Teilen der Welt aufgrund steigender Preise gewarnt. "Der Krieg (in der Ukraine) und der Anstieg der Rohstoffpreise könnten den weltweiten Inflationsschub verschlimmern und soziale Instabilität weiter verstärken", sagte Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati in ihrer Eröffnungsrede am Freitag. Der südostasiatische Inselstaat hat in diesem Jahr den Vorsitz in der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer.