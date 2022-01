Gewerkschaftsnahes Institut erwartet rund 4,5 Prozent Wachstum in Deutschland

Trotz der Belastungen durch die Omikron-Variante rechnet das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in diesem Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent in Deutschland. Zwar werde die sich rasch ausbreitende Corona-Variante die Wirtschaftsentwicklung im Winterhalbjahr bremsen, doch werde sich die Wirtschaft ab dem 2. Quartal erholen und dann von Nachholeffekten profitieren, sagte der Wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien, am Donnerstag. Auch die Lieferengpässe würden dann nachlassen.