GfK-Umfrage: Konsumlust in Grossbritannien bricht ein

Steigende Lebenshaltungskosten in Grossbritannien infolge einer Energiekrise drücken auf die Konsumlust. Eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Marktforschers GfK ergab, dass das Verbrauchervertrauen im September um 5 Punkte auf minus 13 Zähler gesunken ist. Das sei das grösste Minus seit Oktober 2020. Alle Messgrössen gaben im Vergleich zum Vormonat nach, darunter das Vertrauen in die allgemeine Wirtschaftslage sowie die persönliche Finanzlage. Die Resultate dürften den schwer gebeutelten Einzelhändlern einen weiteren Schlag versetzen.