Globale Finanzaufseher sehen in Krypto-Währungen wachsende Gefahr

Der Boom der Kryptowährungen beunruhigt die globalen Finanzaufseher zunehmend. Krypto-Vermögenswerte bilden zwar noch einen kleinen Teil des Finanzsystems. Sie könnten aber einen Punkt erreichen, an dem sie zu einer Bedrohung für die globale Finanzstabilität werden könnten, schreibt das Financial Stability Board (FSB) in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.