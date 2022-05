Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im April etwas gebessert. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex stieg gegenüber März um 0,6 Punkte auf 55,8 Zähler, wie S&P am Dienstag nach einer zweiten Erhebungsrunde in London mitteilte. Das Resultat der ersten Umfragerunde wurde leicht nach unten korrigiert.